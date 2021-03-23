Норильского адвоката задержали в Подмосковье по обвинению в похищении 16-летней давности

Правоохранители задержали адвоката, которые обвиняется в похищении двух жителей города Дудинки в 2005 году. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.

«В производстве следственных органов <…> находится уголовное дело, возбужденное по факту похищения и незаконного удержания двух жителей Дудинки», — сказано в сообщении СК.

Мужчина скрывался в Московской области, где находится его брат, и жил под другой фамилией. Ему уже предъявлено обвинение.

Следствие считает, что в Норильске в декабре 2004 году между бизнесменами, которые занимались игорным бизнесом в городах Норильского промышленного района, прошел передел собственности. Они создали и ООО «Евромаксима» и ООО «Реванш».

По указанию владельца компании менеджеры разобрали игровые автоматы конкурентов, тем самым приведя их в негодность. В итоге адвокат предпринимателя из ООО «Евромаксима» создал преступную группу. В нее кроме него вошли шесть жителей Норильска. Адвокат организовал похищение работающих на конкурента менеджеров, чтобы узнать, где находятся снятые с игровых автоматов электронные платы.

Похищенных вывезли из Дудинки в Норильск. Адвокат контролировал всю операцию. Своих жертв преступники удерживали с 3 по 18 февраля 2005 года. Менеджеров били, стреляли по ним, долгое время они сидели связанными и без еды. Похищенных удалось освободить 18 февраля.

Всех бандитов, кроме адвоката, тогда задержали и привлекли к уголовной ответственности. Они получили сроки.