Ночные драки армян с азербайджанцами в Москве обернулись уголовными делами и возможной депортацией

Московская полиция возбудила уголовные дела по статьям о разбое и хулиганстве после драк на юго-востоке города. Накануне ночью очевидцы сообщали о конфликтах между армянами и азербайджанцами.

«Принятыми мерами сотрудниками полиции совместно с бойцами Росгвардии по подозрению в совершении противоправных действий задержано более 25 человек. Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 213 и 162 УК РФ», — говорится на сайте МВД Москвы.

Полицейские установили, что в Марьине во время драки мужчина получил травмы, кроме этого нападавшие разбили автомобиль пострадавшего. Также в московском кафе неизвестные угрожали посетителям и забрали из кассы 50 тысяч рублей.

В Сети появились видео, в котором несколько мужчин громят белый автомобиль с армянскими номерами. Один из нападающий в это время избивает водителя, сидящего внутри.

Позже в «Союзе азербайджанцев» сообщили, что армяне разгромили кафе, владельцем которого был гражданин Азербайджана. Момент нападения зафиксировала камера видеонаблюдения. На кадрах видно, как толпа с битами заходит в ресторан. В зале находился один мужчина — он пытался отбиваться.

В полиции сообщили, что будут пресекать подобные случаи и привлекать нарушителей к ответственности. Также иностранным гражданам могут запретить въезд в Россию на пять лет.