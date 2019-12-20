Ночное фото «стрелка с Лубянки» оказалось фейком

После того, как стало известно о стрельбе в центре Москвы, у здания ФСБ на Лубянке, вначале Telegram-каналы, а потом и СМИ стали публиковать фото предполагаемого злоумышленника. Оказалось, что на них не стрелок.

Фотография, изображающая мужчину средних лет на фоне здания Исторического музея на Манежной площади в Москве, разошлась быстро. Фото сделано весной или осенью, на нем видна часть площади. На этом фоне, широко расставив ноги, стоит мужчина в длинной куртке, похожей на кожаную, в темных джинсах, кроссовках и брезентовой кепке. На лице у него очки. Герой фотографии улыбается.

Удалось отыскать человека, изображенного на снимке. Его зовут Олег, и он живет в Санкт-Петербурге. Фотография была сделана, когда он приезжал в столицу как турист.

«СМИ утащили из соцсетей фотки и разместили, типа они первые, и все остальные так и делают — фейкометы, наглядная агитация. Фотки мои часто воруют, но чтобы вот так вот использовать…» — посетовал Олег. Слова мужчины привело РИА «Новости».

Стрельба на Лубянке произошла вечером 19 декабря. Мужчина открыл огонь по правоохранителям и прохожим. Его ликвидировали. СМИ позже назвали имя стрелка: им оказался Евгений Манюров из Подольска. В результате его действий один человек погиб, еще несколько пострадали. Центральный аппарат Следственного комитета России открыл и расследует уголовное дело.