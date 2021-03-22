Няню-убийцу Бобокулову вышлют из России

Отправленную на принудительное лечение няню-убийцу из Узбекистана Гюльчехру Бобокулову депортируют из страны после ее выхода из больницы. Об этом говорится в ответе МВД России на запрос РИА «Новости».

В ведомстве напомнили, что решение о депортации Бобокуловой приняли еще в 2017 году на основании закона «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию». Гражданка Узбекистана представляет угрозу для общественного порядка и здоровья населения.

«После окончания лечения она подлежит депортации за пределы России», — говорится в ответе МВД.

Гюльчехру Бобокулову задержали 29 февраля 2016 года. Около станции метро «Октябрьское поле», где она размахивала отрезанной головой ребенка и угрожала устроить взрыв. В ходе расследования выяснилось, что она работала няней у четырехлетней девочки. В то утро она задушила ребенка, отрезала голову и подожгла квартиру.

Пресненский суд принял решение об ее аресте. Комментируя журналистам свое поведение Бобокулова заявила, что совершить преступление ей «приказал Аллах». Свою вину она признала.

Хорошевский суд Москвы направил няню на принудительное лечение в закрытый стационар. Врачи диагностировали у нее приступообразную параноидальную шизофрению. Суд пришел к выводу, что преступление гражданка Узбекистана совершила в невменяемом состоянии. В результате от уголовной ответственности Бобокулову освободили.

Секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников в беседе с «360» заявил, что сначала Бобокулову прикреплят к психоневрологическому диспансеру, откуда направят в Многофункциональный миграционный центр. Но там иногда люди задерживаются по нескольку лет. При этом через два года людей оттуда выпускают. Он отметил, что за Бобокуловой после выхода из больницы нужно установить жесткий надзор.