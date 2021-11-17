Няню из Симферополя заподозрили в убийстве ребенка

В одном из частных домов Симферополя обнаружили тело семилетнего мальчика-инвалида. В убийстве заподозрили няню ребенка. Об этом сообщил «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу главного следственного управления СК по Республике Крым и Севастополю.

Медицинская экспертиза показала, что ребенок погиб от попадания рвотных масс в дыхательные пути. Причиной этого послужила закрытая черепно-мозговая травма.

«По подозрению в причинении телесных повреждений ребенку-инвалиду, повлекших его смерть, задержана няня мальчика», — рассказали в ведомстве.