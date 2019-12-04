Няню из Дагестана задержали после смерти трехлетней девочки

В дагестанском Дербенте задержали 23-летнюю местную жительницу. Ее обвиняют в непредумышленном убийстве трехлетней девочки, за которой подозреваемая присматривала.

Малышка погибла 2 декабря в квартире няни. По словам задержанной, она смотрела за ребенком в течение полугода, пока мама девочки находилась в отъезде.

Когда няня вышла в ванную комнату, девочка залезла на кухонный шкаф за сладостями. Увидев это, женщина разозлилась и ударила ребенка по ногам. Девочка упала. От полученных травм она погибла на месте, сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

В СК уточнили, что малышка сильно ударилась головой.

Заведено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Тело ребенка направили на судебно-медицинскую экспертизу.

МВД Дагестана опубликовало видео из квартиры, в которой находились няня с девочкой. На кадрах виден кухонный гарнитур, на который ребенок, судя по всему, и забрался. Дверца одного из навесных ящиков распахнута.