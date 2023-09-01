Криминал 01 сентября 2023, 15:18 Няня из Москвы обокрала работодательницу на три миллиона рублей Shot: няня из Москвы украла украшения у работодательницы почти на 3 млн рублей РИА «Новости»

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Няня из Москвы подружилась со своей работодательницей, а после похитила из ее квартиры ценности, включая ювелирные изделия, часы и валюту, на сумму более трех миллионов рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным канала, няня следила за ребенком пострадавшей женщины на протяжении пяти лет, и за все это время не вызвала никаких подозрений. Более того, они стали близкими друзьями и поддерживали общение. Когда работодательница переехала в новую квартиру в Москве, она доверила няне ключи, чтобы та иногда приходила убираться.

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В начале июля няня пришла в квартиру и обнаружила среди вещей сумочку с украшениями и деньгами, из которой забрала все ценности.

Среди украденных предметов были дорогостоящие часы «Полет» стоимостью от 125 до 250 тысяч рублей, браслет «Бисмарк» за 70 тысяч рублей, а также золотые кольца с рубинами, александритами и другими драгоценными камнями, несколько пар сережек, обручальные кольца и другие ценности. Кроме того, няня прихватила с собой 13 тысяч долларов и 900 евро. В общей сложности стоимость украденного составила более трех миллионов рублей.

Немного позже работодательница рассказала няне о произошедшем и объявила о намерении обратиться в полицию. Долго пытаясь убедить ее отказаться от этой идеи, женщина в конце концов призналась во всем.

Выяснилось, что у нее возникли финансовые проблемы, и поэтому она решила украсть ценности у своих друзей. На следующий день она пообещала вернуть все обратно и предложила написать расписку у нотариуса, но с тех пор не выходила на связь. Вопрос о местонахождении няни и украденных вещей начала расследовать полиция.

Ранее бывшего топ-менеджера московского застройщика обокрали на 190 тысяч долларов. Доступ в квартиру имели домработница и няня.