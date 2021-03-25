Нижегородцы признались, что выращивали коноплю в съемных квартирах

Жители Нижнего Новгорода дали признательные показания по факту выращивания конопли в пяти съемных квартирах, написал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

Подпольный бизнес организовали трое. Помещения оборудовали специальными боксами и осветительными приборами. Сбывали урожай через закладки. Первым был задержан 33-летний мужчина, позже полиция вышла на двух его товарищей — граждан 35 и 32 лет.

В целом у нижегородцев изъяли около семи килограммов наркотика. Мужчинам грозит тюремное заключение сроком от 10 до 20 лет.

Ранее сообщалось, что в Сарапуле мужчина, которого заподозрили в убийстве 11-летней дочки своей возлюбленной, признал вину. 27-летний задержанный уже был ранее судим. Сейчас ему предъявлено обвинение по статье «Убийство малолетнего».

Тело 11-летней девочки было обнаружено в квартире вечером. По предварительным данным, мужчина имел отношения с мамой ребенка. Пока неизвестно, что стало причиной агрессивного поведения злоумышленника. В СМИ писали, что подозреваемый мог надругаться над девочкой перед тем, как задушить ее. Также, по неподтвержденной информации местных жителей, молодой человек употреблял наркотики.