Криминал 12 февраля 2024, 16:28 Нижегородцы потеряли из-за мошенников за прошлую неделю более 50 миллионов рублей

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На прошлой неделе доверчивые нижегородцы отдали мошенникам более 50 миллионов рублей. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД региона.

Самой частой схемой, которую использовали преступники, был якобы звонок из службы безопасности банка. Также жертвы попадались на уловку быстрого заработка в интернете и обман про попавшего в ДТП родственника.

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