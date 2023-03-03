Криминал 03 марта 2023, 15:25 Нижегородцу, прятавшему наркотики в детской коляске, вынесли наказание

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В Нижнем Новгороде суд вынес приговор местному жителю, который для распространения наркотиков использовал детскую коляску. Об этом написало НИА «Нижний Новгород».

Мужчину задержали в начале августа 2022 года на улице Большой Печерской. Тогда правоохранители и обнаружили, что для конспирации наркодилер использует коляску. Во время досмотра у него обнаружили 29 свертков с синтетическим веществом «мефедрон».

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Обвиняемому назначили 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

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