Криминал 18 марта 2024, 19:09 Нижегородца заподозрили в сотрудничестве с иностранными спецслужбами ФСБ арестовала нижегородца за сотрудничество с иностранными спецслужбами РИА «Новости»

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Жителя Нижнего Новгорода задержали по подозрению в работе на зарубежные спецслужбы. Об этом сообщила пресс-служба регионального отделения ФСБ.

Предположительно, мужчина состоял в тесном сотрудничестве с разведкой иностранной державы. Он действовал, руководствуясь идеологическими мотивами.

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Конкретная страна, с которой сотрудничал задержанный, в заявлении не упоминалась. Однако в материалах УФСБ присутствует кадр с украинским флагом, найденным в его квартире.

По факту происшествия возбудили уголовное дело о конфиденциальном сотрудничестве с иностранным государством и «публичных призывах к террористической деятельности, пропаганде и оправдании терроризма».

Ранее подозреваемого в сотрудничестве с Украиной задержали в Мариуполе. По имеющимся данным, фигурант передавал спецслужбам информацию о местах расположения подразделений Росгвардии в городе.