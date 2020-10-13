Нижегородскому стрелку посмертно проведут психиатрическую экспертизу

Молодому человеку, открывшему стрельбу в деревне Большеорловское Нижегородской области, проведут посмертную психолого-психиатрическую экспертизу. Об этом сообщили в Следственном комитете.

В СК подтвердили, что тело молодого человека, открывшего стрельбу в деревне Большеорловское, нашли в лесу неподалеку от места происшествия. Там продолжают работать следователи и криминалисты.

«С целью установления причин совершенного преступления следователи СК проведут посмертную психолого-психиатрическую экспертизу. Расследование по уголовному делу продолжается», — рассказали в Следственном комитете.

Источник фото: Следственный комитет по Нижегородской области

18-летний молодой человек устроил стрельбу днем 12 октября. Сначала он выстрелил в свою бабушку, а потом открыл огонь по соседу и еще двум случайным людям на автобусной остановке. После этого юноша убежал в лес. Погибли три человека, еще трое пострадали.

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве трех человек. Причиной смерти стрелка называют суицид.