Криминал 16 декабря 2022, 16:39 Нижегородского курьера приговорили к трем годам лишения свободы за обман

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Житель Нижнего Новгорода обманом выманил у четырех женщин крупные суммы денег. Суд приговорил его к трем годам лишения свободы, сообщила «Нижегородская правда» со ссылкой на региональную прокуратуру.

Молодой человек решил подработать и устроился курьером. Его задача заключалась в выманивании денег у женщин, которым сообщили о якобы страшном ДТП, а виновниками аварии якобы были их близкие родственники.

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Преступная группа требовала денежные средства для того, чтобы не возбуждать уголовных дел. Жертвами злоумышленников стали четыре местных жительницы.

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