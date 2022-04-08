facebook_pixel
    08 апреля 2022, 22:28

    Нижегородский суд отправил убийцу жительницы США в колонию на 24 года

    Арина Бобкова

    По решению нижегородского суда, убийца 34-летней жительницы США Кэтрин Сироу проведет в колонии 24 года.

    Как сообщает newsnn.ru, летом прошлого года мужчина похитил ее и привел в безлюдное место возле деревни Калинкино. Там он ограбил женщину, изнасиловал и убил. Через несколько дней тело убитой обнаружили волонтеры. А правоохранители отыскали убийцу и арестовали.

    Сам подсудимый заявил, что не он напал на женщину, а она на него. По его словам, все это было мерами самообороны.