Нижегородский суд отправил убийцу жительницы США в колонию на 24 года

По решению нижегородского суда, убийца 34-летней жительницы США Кэтрин Сироу проведет в колонии 24 года.

Как сообщает newsnn.ru, летом прошлого года мужчина похитил ее и привел в безлюдное место возле деревни Калинкино. Там он ограбил женщину, изнасиловал и убил. Через несколько дней тело убитой обнаружили волонтеры. А правоохранители отыскали убийцу и арестовали.

Сам подсудимый заявил, что не он напал на женщину, а она на него. По его словам, все это было мерами самообороны.