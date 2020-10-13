Нижегородский стрелок наблюдался у врача из-за депрессии. Разрешение на оружие ему выдали без медосмотра

Подозреваемый в убийстве трех человек в Нижегородской области молодой человек получил разрешение на оружие без медосмотра. Более того, парень наблюдался у врача из-за депрессии.

«Медицинскими работниками частной организации подозреваемому были выданы справки для получения разрешения на оружие без фактического и необходимого медицинского исследования. Также установлено, что молодой человек наблюдался у врача по поводу его депрессивного состояния. При этом на учет психиатра подросток поставлен не был», — привел «Интерфакс» заявление СК РФ.

Руководство регионального управления СК России озвучило эту информацию на совещании с председателем Следственного комитета Александром Бастрыкиным. Там же сообщили, что подозреваемый молодой человек публиковал агрессивные посты в социальных сетях.

«Однако уполномоченными органами внутренних дел и системы профилактики данный факт оставлен без внимания, руководством школы также не было принято должных мер для привлечения внимания к этой проблеме», — подчеркнули в ведомстве.

По итогам этого доклада Александр Бастрыкин поручил провести всестороннее расследование и дать оценку действиям сотрудников школы, органов профилактики и работников клиники, где молодому человеку выдали разрешение на ношение оружия.

Стрельба случилась в деревне Большеорловское 12 октября. По версии следствия, 18-летний житель Нижнего Новгорода из ружья убил трех человек. Еще трое пострадали и были госпитализированы. Утром 13 октября труп предполагаемого стрелка нашли недалеко от места преступления.