Нижегородский СК показал видео допроса подозреваемого в убийстве девочки

Следственный комитет опубликовал видео допроса подозреваемого в убийстве 12-летней девочки под Нижним Новгородом. Мужчина сознался в содеянном и рассказал подробности преступления.

В рабочий поселок Большое Козино подозреваемый приехал на электричке из города Заволжье. По лесополосе он передвигался на велосипеде. Заметив девочку, он напал на нее, изнасиловал и убил, нанеся смертельные ножевые ранения.

Ранее мужчина уже был судим за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетней девочки. Эта судимость не была погашена. Сегодня Балахнинский городской суд отправил его в СИЗО на два месяца. Об аресте ходатайствовало следствие.

Об исчезновении 12-летней Насти стало известно 13 мая. Днем она вышла из школы и позвонила маме, сказав, что идет домой. После этого она перестала выходить на связь. Тело школьницы нашли в лесополосе. Рядом были разбросаны ее вещи. Телефон Насти был выключен. На теле обнаружили следы сексуального насилия, а на шее — ножевые раны.

По данным СМИ, арестованный впервые напал на детей, когда ему было 15 лет. Тогда он изнасиловал двух девочек.