Нижегородский подросток попадет в колонию на 15 лет за попытку сжечь друга

Несовершеннолетний житель поселка Неклюдово Нижегородской области может на 15 лет отправиться в колонию за попытку живьем сжечь друга.

Как сообщает newsnn.ru, осенью 2020 года компания парней отмечала день рождения одного из друзей. В ходе застолья между двумя ребятами разгорелся конфликт, перешедший в драку.

Один из них схватил емкость с горючей жидкостью, облил другого и поджег. Парень чудом остался жив. Каким-то образом он смог сбить пламя, но получил 55% ожогов тела.

Если поджигатель будет признан виновным, он может провести в колонии до 15 лет.