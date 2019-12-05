Нижегородский «криминальный авторитет» жестоко убил мужчину за проявление вежливости

Инцидент произошел 30 ноября в ночном клубе города Балахны. По мнению близких убитого, погиб он «ни за что». Никита Пурин подошел поздороваться со своей знакомой. Однако ее спутник приревновал, ударил молодого человека в висок и выволок на улицу. Там он добил несчастного.

«Ни за что убил, просто так. Что подошел поздороваться к девушке знакомой. Нейрохирург сказал, что мозги были в кучу. Там вообще все в кашу превратилось. Удар был точечный, очень отработанный. И каким-то предметом», — процитировал «Царьград» мать погибшего. Также она рассказала, что убийца был местным «криминальным авторитетом».

«Он криминальный авторитет, блатной, все его боятся, никто слово не может против него сказать. Ходит с пистолетом по кафе. Уже несколько человек от него пострадало», — рассказала женщина про задержанного силовиками 40-летнего местного жителя.

В соцсетях разместили информацию, что на улице погибшего избивали трое. Однако официального подтверждения этому пока нет.