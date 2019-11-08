Нижегородские таксисты забили пассажира насмерть за отказ платить
Накануне в Нижнем Новгороде группа местных таксистов забило пассажира до смерти. Мужчина поплатился жизнью за отказ платить, передает Life.
«Дни.ру» рассказали, что смертельная потасовка произошла вчера вечером на улице Генерала Штеменко. По данным издания, водитель такси доставил клиента к месту назначения, однако мужчина отказался оплачивать услуги шофера. Таксист обратился за помощью к двум коллегам. В итоге они все вместе забили пассажира до смерти. Одного из них задержали правоохранители. Возбуждено уголовное дело.