Нижегородские таксисты забили пассажира насмерть за отказ платить

«Дни.ру» рассказали, что смертельная потасовка произошла вчера вечером на улице Генерала Штеменко. По данным издания, водитель такси доставил клиента к месту назначения, однако мужчина отказался оплачивать услуги шофера. Таксист обратился за помощью к двум коллегам. В итоге они все вместе забили пассажира до смерти. Одного из них задержали правоохранители. Возбуждено уголовное дело.