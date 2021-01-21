Нижегородские следователи раскрыли кражу и покушение на убийство спустя 15 лет

По версии следствия, в июле 2005 года трое жителей Сергача пришли в грузовой двор железнодорожной станции Сергач с целью хищения имущества. Их заметила сотрудница вооруженной охраны и попыталась их остановить.

В этот момент один из злоумышленников подошел к женщине со спины и ударил по голове. Когда она упала, он попытался задушить ее упаковочной лентой. Когда охранница потеряла сознание и перестала дышать, грабители сбежали.

По факту кражи и попытки убийства следователи завели уголовное дело. Подозреваемых задержали спустя 15 лет. Душивший женщину злоумышленник дал признательные показания. В данный момент всем участникам группы предъявили обвинение и арестовали.