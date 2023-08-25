25 августа 2023, 16:59
Нижегородские правоохранители задержали студента-иностранца за попытку отправить в Китай ценные советские медали
В Нижегородской области правоохранители задержали студента-иностранца, который планировал нелегально отправить в Китай ценные советские награды. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службу Приволжского таможенного управления.
По данным ведомства, задержанный хотел отправить за границу 65 орденов, в том числе медали «За взятие Берлина» и «За оборону Москвы», выпущенные в период с 1941 по 1967 год.
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Отмечается, что общая стоимость наград составляет более миллиона рублей, злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы.
Награды
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