Криминал 25 августа 2023, 16:57 Нижегородские правоохранители задержали адвоката по подозрению во взяточничестве

Читать 360tv в

В Нижнем Новгороде правоохранители задержали адвоката, который выступал посредником в даче взятки. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на СУ СК России по Нижегородской области.

По данным ведомства, мужчина получил от своего клиента два миллиона рублей. Эти деньги адвокат должен был передать сотруднику суда за назначение подсудимому наказания без лишения свободы.

Реклама

Отмечается, что по факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело.