Криминал 14 марта 2024, 18:38 Нижегородские полицейские задержали вооруженного мужчину, находящегося в розыске

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В Нижнем Новгороде задержали вооруженного мужчину, которого объявили в розыск за причинение тяжкого вреда здоровью знакомому в Самарской области. Об этом сообщил pravda-nn.ru со ссылкой на ГУ МВД по региону.

Полиция остановила в Советском районе машину, чтобы проверить документы водителя. А на пассажирском сидении сидел разыскиваемый мужчина. Более того, при себе у него оказался пистолет с двумя патронами. Подозреваемого задержали, решается вопрос о его этапировании в Самарскую область.

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