Криминал 17 августа 2023, 16:41 Нижегородские полицейские задержали водителя с крупной партией наркотиков

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Сотрудники полиции Нижегородской области совместно с инспекторами ГИБДД задержали водителя с крупной партией наркотиков. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

Полицейские остановили автомобиль задержанного на трассе М-7 в Володарском районе. В ходе осмотра салона машины под ковролином передних сидений инспекторы обнаружили шесть свертков с запрещенными веществами.

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Отмечается, что мужчине может грозить от 15 до 20 лет лишения свободы.