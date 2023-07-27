Криминал 27 июля 2023, 21:55 Нижегородские полицейские задержали мошенников, которые украли у россиян 67 миллионов рублей

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Полицейский из Нижегородской области задержали мошенников, которые орудовали в регионе с 2014 года. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.

Мошенники предлагали доверчивым людям вложить свои деньги в валюту. Принимали у желающих разбогатеть только наличные, потом им якобы открывали инвестиционный счет для торговле на бирже. А потом злоумышленники заявляли, что в мире кризис, и деньги пропали. Но это не останавливало поток жертв. Мошенники даже открыли в 2019 году второй офис, уже в Казани.

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По делу проходят 37 потерпевших, которые потеряли 67 миллионов рублей. Полиция уже задержала семерых участников преступной схемы, расследование уголовного дела продолжается.

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