Криминал 22 февраля 2024, 15:49 Нижегородские полицейские задержали мошенника, собиравшего пожертвования на реставрацию храма в Твери

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В Нижнем Новгороде задержали мужчину, которого подозревают в мошенничестве с пожертованиями на реставрацию храма. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

Мошенник создал в мессенджере канал, который выдавал за официальный, и собирал деньги на реставрацию прихода храма Успения Пресвятой Богородицы. Его действительно активно обновляют, чем и воспользовался аферист. Храм находится в Федоровском в Тверской области.

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Средства, которые жертвовали люди, мужчина присваивал. При обыске у него нашли 600 тысяч рублей, более 31 тысячи евро и 78 тысяч долларов. Подозреваемого задержали, возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

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