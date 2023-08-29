Нижегородские наркоторговцы получили 39 лет тюрьмы на троих | 360°

Криминал 29 августа 2023, 17:01 Нижегородские наркоторговцы получили 39 лет тюрьмы на троих

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В Нижнем Новгороде вынесли приговоры троим наркоторговцам, которых признали виновными в изготовлении и распространении мефедрона. Об этом сообщило «Время Н» со ссылкой на ГУ МВД России по региону.

В ходе следствия установили, что двое братьев организовали лабораторию по производству запрещенных веществ. Также они привлекли к преступному бизнесу 23-летнюю девушку, которая фасовала товар и передавала его закладчикам. Братья получили 15 и 16 лет тюрьмы, а их подельница — восемь лет в колонии общего режима.

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