Нижегородская студентка рассказала о девятидневном заточении в гараже

Студентка из Нижнего Новгорода Елизавета Бабикова, похищенная бизнесменом Сергеем Свешниковым, рассказала, как он запер ее в гараже на девять дней. Он приковал ее наручниками к кровати. Об этом девушка сообщила «360», опровергая новости о том, что по доброй воле оказалась в гараже.

Бабикова сказала, что впервые услышала о словах бизнесмена, что она якобы провела в заточении больше недели по собственной воле. Студентка призналась, что сейчас ей не до новостей, и она занимается бытовыми вопросами.

«Удерживал в гараже девять дней. Со вторника по четверг», — сообщила потерпевшая.

Все это время у девушки не было никакой возможности вырваться из плена.

«Все его действия были достаточно слаженные, не было возможности ничего спрятать, чтобы как-то выбраться», — сообщила девушка.

В гараже была очень хорошая звукоизоляция, поэтому никто из соседних гаражей не смог бы услышать девушку.

«Я в свое время работала менеджером по продаже теплоизоляции. И с тем „тортиком“, который он сделал между первой, второй и третьей дверью, там просто бесполезно было орать. Даже если бы кто-то стоял рядом с гаражом вплотную, не услышал бы все равно», — рассказала Бабикова.

Девушка рассказала, что познакомилась с бизнесменом через сайт в интернете. Они договорились о свидании в кафе, но до этого так и не дошло. Мужчина забрал ее на машине, однако ситуация приняла совершенно другой оборот.

«Не все в жизни бывает так, как ты хочешь», — такую фразу, по словам девушки, она услышала в ответ на просьбы освободить ее.

Студентка пропала 24 августа. Полицейские нашли ее только 2 сентября. Девушка была прикована наручниками в подвале одного из гаражей. Вскоре нашли его хозяина. Им оказался бизнесмен Сергей Свешников. Расследование дела по поручению главы СК РФ Александра Бастрыкина поставили на контроль центрального аппарата ведомства.