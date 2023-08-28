Криминал 28 августа 2023, 16:42 Нижегородская пенсионерка отдала мошенницам почти 360 тысяч рублей за снятие порчи

Читать 360tv в

В Нижем Новгороде 78-летняя пенсионерка стала жертвой двух мошенниц. Об этом сообщило ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по городу.

Две женщины подошли к пожилой жительнице Нижнего Новгорода и сказали, что на ней и ее сыне порча. Перепуганная пенсионерка тут же сняла со своего счета в банке 358 тысяч рублей и передала эти деньги мошенницам, после чего они скрылись.

Реклама

Ведется розыск преступниц, возбуждено уголовное дело.

Авторы: