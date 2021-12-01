Нижегородец стал фигурантом уголовного дела после нападения на полицейского

В Нижнем Новгороде возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, который напал на сотрудника полиции. Об этом сообщил сайт NewsNN.ru со ссылкой на региональный Следком.

Вечером 12 ноября 34-летний мужчина был доставлен в полицейский участок на Бору для дачи объяснений после исчезновения украшений у его бывшей тещи. По этому факту ранее возбудили уголовное дело по статье «Кража».

В ходе беседы нижегородец ударил сотрудника полиции ногой в живот. После этого правоохранители возбудили еще одно уголовное дело из-за применения насилия в отношении представителя власти.