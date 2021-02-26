Нижегородец расстрелял машину соседа из-за занятого парковочного места

Мужчина расстрелял машину соседей из-за парковочного места в Нижнем Новгороде. Он не сразу нашел, где поставить свой автомобиль.

Видео с последствиями реакции соседа на отсутствие парковочного места опубликовали владельцы автомобиля в паблике во «ВКонтакте» «Типичный Нижний Новгород». Они сообщили, что только утром заметили повреждения.

«Утром мама села в машину и увидела то, что на видео. А как рассказали соседи, вечером перед этим приехал сосед, видимо, расстроился, что некуда ставить свою машину, сходил домой за ружьем и выстрелил. Наверное, чистил это место до этого. Заявление на него написано в полицию», — рассказала дочь потерпевшей изданию NN.ru.

Очевидцы рассказали, что мужчина через недолгое время нашел, где припарковать автомобиль. После этого он пошел домой, но потом вернулся с ружьем и расстрелял чужое авто.

В середине февраля в Санкт-Петербурге конфликт из-за парковки закончился поножовщиной.