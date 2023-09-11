Криминал 11 сентября 2023, 14:12 Нижегородец расстрелял из пневматического пистолета автобусную остановку

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Нижегородские полицейские задержали 36-летнего местного жителя, которого подозревают в стрельбе по автобусной остановке в центре Сормова. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Как стало известно, в воскресенье около 22:00 мужчина несколько раз выстрелил в стеклянные стены остановочного павильона, которые из-за этого осыпались. Подозреваемого задержали, у него изъяли пневматический пистолет.

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