Нижегородец признался, что убил беременную любовницу и писал родным девушки от ее имени

Следователями и полицейские задержали в Нижегородской области подозреваемого в убийстве 21-летней девушки. По предварительным данным СУ СК по региону, 34-летний женатый мужчина был с ней в отношениях. Он признался правоохранителям, что поводом для расправы стала новость о незапланированной беременности любовницы, написал РЕН ТВ.

Согласно информации издания, подозреваемый признался, что писал родным девушки с ее телефона. Родственники получили от нее сообщение о том, что она якобы едет на такси в Нижний Новгород и таксист кается ей симпатичным. Близкие насторожились, поскольку девушка редко отправляла SMS и писала их в другом стиле. Они попытались дозвониться до нее, но безуспешно. Через сутки с родственниками связался незнакомец и рассказал, что нашел ее телефон на обочине Ржавской горы. Оперативники проверили, с кем общалась пропавшая, и вышли на главного подозреваемого.

По версии следствия, около 16:00 5 июля в лесополосе у деревни Зелецино Кстовского района мужчина задушил возлюбленную, а затем для верности несколько раз ударил ножом. Оттащив тело в кусты, он скрылся. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве (часть 1 статьи 105 УК РФ). Подозреваемого задержали 8 июля. Он признал вину и сам показал, где спрятал тело.

Мужчину взяли под стражу. В ближайшее время ему предъявят обвинение.