Нижегородец предстал перед судом за продажу ручки со скрытой камерой

Житель Нижнего Новгорода Андрей Пискарев через суд пытается отстоять свое доброе имя. Все началось с того, что он выставил на продажу авторучку, записывающую видео, которую купил семь лет назад в самолете «Аэрофлота». Когда покупатель нашелся, продавца задержали сотрудники ФСБ. Об этом сам Пискарев рассказал в беседе с «360».

Нижегородцу предъявили обвинение по статье «Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации».

В 2019 году президент России Владимир Путин внес в Уголовный кодекс поправки, по которым из-под действия этой статьи вывели бытовые устройства с функцией фото- и видеозаписи, где есть элемент индикации во время его использования.

Говоря проще, во время видеосъемки при помощи ручки там загорается лампочка, а значит, съемка уже не считается тайной. В случае ручки Пискарева на ручке такая лампочка есть.

Источник фото: телеканал «360»

«С мая месяца следствие было, экспертизы. <…> Экспертизу у нас может делать только ФСБ, больше ни у кого нет лицензии. То есть кто меня держит, только они и могут делать эту экспертизу. Эксперт пишет, что, да, это есть, но вот если там его повернуть, под другим углом смотреть, жвачкой залепить, то вроде нет. Поэтому спецсредство», — рассказал Андрей Пискарев.

Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Работает в своей кондитерской и воспитывает троих детей.

Источник фото: телеканал «360»

По его словам, адвокат пытается его успокоить, обещая, что они смогут доказать, что это не специальное средство. Но все упирается в то, что, кроме экспертов от ФСБ, которые уже выдали свои заключения, никто проверить ручку больше не может. Сам Пискарев называет это тупиковой ситуацией.

Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Автозаводского суда, первое заседание планировали провести в минувший вторник, 15 декабря. Но его отложили, поскольку свидетели обвинения не явились. Следующее рассмотрение дела назначено на 23 декабря.

Наказание по статье за незаконный оборот технических средств для негласного получения информации предусматривает штраф до 200 тысяч рублей или ограничение свободы до четырех лет.