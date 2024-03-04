Криминал 04 марта 2024, 15:22 Нижегородец получил пожизненный срок за тройное убийство

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Скрывавшегося в Когалыме нижегородца, обвиняемого в тройном убийстве, осудили пожизненно. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на местные СМИ.

Убийство мужчина совершил еще в 1999 году, когда вернулся из армии. Он решил отомстить за смерть отца и зарезал троих человек, которых считал виновными в ней. После жестокого убийства нижегорожец сбежал на Урал, где жил последние 24 года. Мужчина работал инструктором по парашютному спорту.

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