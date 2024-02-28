Криминал 28 февраля 2024, 17:39 Нижегородец отдал мошенникам 4,6 миллиона рублей

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Нижегородец пытался заработать в интернете, но в результате отдал мошенникам 4,6 миллиона рублей. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на ГУ МВД по региону.

Как рассказал 33-летний нижегородец, с ним связался человек, который предложил заработать на инвестиционной площадке. Мужчина взял кредит и перевел аферистам деньги, после чего они перестали выходить на связь. Поняв, что его обманули, нижегородец обратился в полицию.

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