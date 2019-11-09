«Никто не слушал, что он ненормальный». Историк Понасенков перечислил странности Олега Соколова

Преподавателя истории в СПбГУ Олега Соколова задержали после того, как он попытался утопить в реке Мойва рюкзак с отрубленными женскими руками и травматическим пистолетом. Оказалось, что за последние несколько лет он не раз фигурировал в серьезных скандалах — он избивал своих студентов. Историк Евгений Понасенков рассказал «360», что все вокруг давно знали о «ненормальности» Соколова.

Понасенков долгое время судился с Соколовым, который украл его исторические концепции и выдавал их за свои собственные.

«Я год говорил, что все будет очень плохо, что он ненормален. Я год назад записал обращение к Даудову — это директор института истории в СПбГУ, где он служит — чтобы его уволили. Год назад просил! Я сказал, что он опасен. Меня никто не слушал», — рассказал Понасенков.

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Историк также пояснил, что странности в его поведении проявлялись достаточно сильно и в различных случаях. По словам историка, об этом знал весь институт — в том числе и руководство, которое проигнорировало его требование об увольнении Соколова из вуза.

«Все все знали на факультете. И что декан и ректор не уволили… Я писал ректору, просил, чтобы его уволили, не допускали до студентов», — пояснил он.

Историк рассказал, что начал требовать увольнения Соколова после того, как тот избил студентов у себя на факультете. Причем отметил, что эта ситуация была не единственной. Несколько лет назад Соколова обвинили в избиении студентки, которая решила с ним расстаться. Еще один случай произошел в 2018 году. Тогда один из студентов Соколова задал ему вопрос по поводу плагиата работы Понасенкова в ходе открытой лекции. Педагог не ответил на него, а попросил вывести юношу из аудитории. После этого к студенту подошли несколько человек, которые ударили его и вытолкнули за дверь под одобряющие возгласы Соколова, который говорил «Давай, вали отсюда!».

Понасенков отметил, что не знает, кто именно стал жертвой Соколова. Историк предположил, что это могла быть его бывшая студентка Анастасия, и понадеялся, что это все-таки не ее руки оказались в том самом портфеле».

«Я не знаю, чьи это могут быть руки. Это может быть жена или сожительница. У него была жена, которая помогала ему ляпать все эти псевдоисторические заметки. А в последнее время он сожительствовал с одной молодой барышней. Насколько я понимаю, с женой он уже давно не жил», — уточнил Понасенков.