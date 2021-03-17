«Никто не мог спасти». Очевидец рассказал подробности убийства адвоката в Уфе

Зарезанный в центре Уфы адвокат стал жертвой должника, против которого он выступал в суде. Первые удары ножом юрист получил еще в машине. Об этом «360» рассказала девушка, которая стала свидетелем преступления.

Она пояснила, что после первых двух ударов адвокат выскочил из машины и побежал прямо по проезжей части по улице Пушкина.

«Никто не мог спасти. В итоге он (злоумышленник — прим. ред.) его повалил и нанес ему пять ножевых ранений», — рассказала она.

Свидетельница подчеркнула, что она с еще одной девушкой, которая зафиксировала на камеру сам момент расправы, начали оказывать помощь адвокату. Кроме них на помощь сначала никто не пришел. Машины начали останавливаться, когда на дороге появилась огромная лужа крови.

«Это именно по работе что-то. По суду. Он не был клиентом. Это должник, но взимал с него не адвокат. Это просто работа», — рассказала свидетельница.

Нападение на адвоката в центре Уфы произошло в среду, 17 марта. На юриста напал мужчина и несколько раз ударил его ножом. На место убийства выехали следователи и сотрудники полиции для выяснения всех обстоятельств происшествия.

С республиканском главке СК уточнили, что подозреваемого в убийстве задержали. В ведомстве не стали комментировать сообщения СМИ о попытке задержанного покончить с собой.