Эксклюзив 31 августа 2023, 19:58 «Никого не хотел убивать». Мать подозреваемого в поджоге двух курганских подростков — о его поступке Мать поджегшего 2 подростков в Курганской области: он не хотел никого убивать РИА «Новости»

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Молодой человек, который облил бензином и поджег двух подростков в Курганской области, не хотел никого убивать. Об этом в беседе с «360» заявила мать подозреваемого.

«Он никого не хотел убивать. То, что пишут, что будто специально поджег — не было такого», — заверила она.

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Женщина назвала дурью информацию, которую распространяют о ее сыне, после ЧП в интернете. Она отказалась рассказывать подробности произошедшего.

Днем 31 августа в деревне Верхнеглубокое правоохранители задержали подозреваемого в поджоге двух школьников.

Telegram-канал «112» сообщил, что 22-летний молодой человек подошел с канистрой бензина к детям, когда те находились около дома культуры. Он вылил топливо на школьников и кинул в них горящую зажигалку. Детей увезли в больницу с ожогами.

Огонь поразил порядка 98% тела одного из подростков. У второго — 10% ожогов. Следователям предстоит разобраться в мотивах такого поступка.