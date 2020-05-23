«Никогда не гнался за деньгами». Знакомый рассказал о мужчине, захватившем заложников в Альфа-Банке

Бывший одногруппник Алексей Барышникова, захватившего заложника в московском Альфа-Банке, заявил, что его знакомый во время обучения в институте бизнеса и права был адекватным человеком, и никогда не гнался за деньгами.

Антон заявил РИА «Новости», что шокированным случившимся. Он припомнил, что плотном общался с Барышниковым во время пяти лет учебы.

«И он был нормальным, адекватным человеком, который всегда охотно шел на контакт … Можно сказать, (был) веселым парнем… Он никогда не шел на конфликт ... не гнался за деньгами», — сказал собеседник агентства.

Антон сообщил, что его одногруппник резко изменился после того, как переехал из Нижневартовска в Сочи. Мужчина уточнил, что, по его данным, в этот период времени в жизни Барышникова глобальных проблем и катастроф не было. Однако после переселения он перестал рассказывать о своей жизни, отделываясь общими словами.

Но несколько месяцев назад похвастался в соцсети, что «скоро будут происходить интересные вещи».

Антон признался, что от истории с захватом заложников он в шоке.

Алексей Барышников пришел в отделение Альфа-Банка на Земляном валу и пригрозил взорвать бомбу, которая якобы была у него с собой. Ему удалось захватить единственного заложника, которому злоумышленник пожаловался на проблемы в личной жизни. Сотрудники банка сумели выйти из помещения, горе-террориста захватили бойцы СОБРа.