«Никогда домой не опаздывала, никакого алкоголя» — подруга матери убитой под Тамбовом школьницы рассказала о ней
7 марта 13-летняя школьница раньше всех ушла с дискотеки, но так и не вернулась домой. Подруга ее мамы рассказа о девочке, сообщил сайт Life.ru.
Женщина рассказала, что девочка всегда вовремя возвращалась домой, и именно поэтому мать сразу же забила тревогу из-за опоздания.
«Никогда домой не опаздывала, никакого алкоголя. Поэтому мама забила тревогу в первые минуты, когда она опоздала. У них была школьная дискотека в клубе в честь 8 Марта. Так как дискотека была до десяти, а Лизе мама сказала прийти раньше домой, не до конца, потому что до конца поздно, Лиза вышла раньше всех», — поделилась подруга.
Женщина подтвердила, что тело Лизы Ч. До сих пор не нашли. Следователи не дают информацию, а подозреваемого семья пока не видела.
Напомним, ранее полиция задержала предполагаемого убийцу Лизы Ч. Мужчина признался, что сбил девочку на автомобиле, а тело сбросил в реку.