Женщина рассказала, что девочка всегда вовремя возвращалась домой, и именно поэтому мать сразу же забила тревогу из-за опоздания.

«Никогда домой не опаздывала, никакого алкоголя. Поэтому мама забила тревогу в первые минуты, когда она опоздала. У них была школьная дискотека в клубе в честь 8 Марта. Так как дискотека была до десяти, а Лизе мама сказала прийти раньше домой, не до конца, потому что до конца поздно, Лиза вышла раньше всех», — поделилась подруга.

Женщина подтвердила, что тело Лизы Ч. До сих пор не нашли. Следователи не дают информацию, а подозреваемого семья пока не видела.

Напомним, ранее полиция задержала предполагаемого убийцу Лизы Ч. Мужчина признался, что сбил девочку на автомобиле, а тело сбросил в реку.