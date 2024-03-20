Криминал 20 марта 2024, 13:41 Кологривого могут оштрафовать за дебош в кальянной Актеру Кологривому могут выписать штраф в тысячу рублей за дебош РИА «Новости»

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Никиту Кологривого могут обязать выплатить штраф в тысячу рублей после инцидента в одном из кальянных баров Новосибирска. Об этом сообщил Mash.

Сейчас актер находится на допросе в местном отделении полиции. Его могут привлечь к ответственности согласно статье 20.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ — за мелкое хулиганство. По этой статье предусмотрен штраф в размере от 500 до 1000 рублей или административный арест на срок до 15 суток.

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Источники Mash предположили, что Кологривому скорее всего удастся избежать ареста и он с большой долей вероятности будет оштрафован.

Никита Кологривый укусил официантку за ногу и устроил дебош в ресторане в Новосибирске сегодня ночью. Его задержали в лобби отеля.

Актер Леонид Ярмольник осудил его поведение и призвал показать дебошира врачам.