Нигерийского принца приговорили к смерти за убийство

Следователь сообщил на слушаниях, что 62-летняя Алхаю Сикират Экун была владелицей ресторана. Она дружила с матерью принца. Когда та умерла, предпринимательница предложила Ойекану стать менеджером в ее заведении.

Балогун в то время также работал на Экун: она наняла мужчину, чтобы присматривать за пожилым отцом.

Между Балогуном и Экун произошла ссора, работника уволили. После этого, по версии следствия, Ойекан подговорил слугу убить бывшую хозяйку. В ночь на 17 октября 2012 года Экун задушил женщину и сбросил ее тело в коллектор.

За убийство он получил 6000 нигерийских найр (чуть более тысячи рублей). После сообщники завладели бизнесом и имуществом убитой.

Преступление достаточно быстро раскрыли, последние семь лет подсудимые находились под стражей.

Адевале Ойекан — сын правителя Лагоса Адейинки Ойекана, умершего в 2003 году.