Нигерийка с испанским гражданством собирала деньги, выдавая себя за чиновницу ООН

Мукоро Идиси представлялась главой испанского представительства «ООН — женщины» и президентом одноименного национального испанского комитета. Она собирала пожертвования, которые, как утверждала, шли на защиту прав женщин, а также предлагала пройти интернет-курсы судебных экспертов.

Кроме этого задержанная минимум трижды участвовала в муниципальных и парламентских выборах, баллотируясь в городах Аликанте и Теруэль. В органы власти Мукоро не прошла, однако основала политическую партию Unión de Todos («Всеобщий союз»).

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С заявлением о мошенничестве в полицию обратилась сама организация «ООН — женщины». Договориться с нигерийкой по-хорошему организации не удалось. Общественницу взяли под стражу в приморском городе Дения.

В «Википедии» есть статья о Мукоро Идиси. Там она представлена как «испанский политик, детектив, писатель, юрисконсульт, финансовый и бизнес-консультант, основатель партии Union de Todos», а также кандидат в испанский парламент на выборах 2016 и 2019 годов.

Позднее в статье появилась ссылка на материал о задержании общественницы за мошенничество. Редакция «Википедии» рекомендует переработать или удалить статью.