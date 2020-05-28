«Ничем не занимаются, пьют»: соседка рассказала о родителях избитой в Омской области девочки

Жительница Омской области жестоко избила свою трехлетнюю дочь и довела ее до истощения. Соседка рассказала, что в семье пятеро детей. Родители пьют и нигде не работают.

«Ничем они не занимаются. Только пьют, и все. Он где-то дрова поколет, подработает. У них пять детей, и они все погодки. Младшему четыре месяца, а старшему шесть лет. Получали они все, а девочка — больше всех», — поделилась с «360» соседка.

По словам собеседницы, мать сама росла в похожей семье. Она пьет и гуляет с ранних лет. Глава семейства не местный. Когда он приехал в поселок, то был нормальный. Как только сошелся с этой женщиной, сразу спился. Но детей бьет не он, а мать. Мужчине тоже от нее достается.

Знакомая жестокой матери Анастасия пересказала «360» версию родителей о том, что случилось с избитым ребенком.

«Они сказали, что маленькая Лера, которой полтора года, ударила ее в переносицу. Но я этому не поверила, потому что синяки сильные. Гематома на голове. Я подумала, что она ее либо толкнула, что она ударилась об косяк или об печку», — заявила Анастасия.

Сейчас родители девочки в полиции. Детей у них забрали и отвезли в социальное учреждение. По предварительным данным, 27-летняя женщина избила дочь 8 мая, а в больницу ее доставили только спустя три дня.

Против родителей возбудили уголовные дела по статьям УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью в отношении малолетнего», «Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем» и «Истязание».

В отношении должностных лиц системы органов профилактики возбудили дело по статье «Халатность». Помощница уполномоченного по правам ребенка в России Анны Кузнецовой сообщила «360», что они сейчас проверяют всю информацию об избитой девочке и ее семье.