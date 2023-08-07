Эксклюзив 07 августа 2023, 15:13 «Ничего не слышали». Жильцы дома в Екатеринбурге — об убийстве 17-летней девушки Жильцы Екатеринбурга заявили, что не слышали, как подросток зарезал 17-летнюю подругу

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В доме на Надеждинской улице Екатеринбурга убили 17-летнюю девушку. В преступлении заподозрили ее 16-летнего друга, а возможным мотивом назвали ревность. Соседи заявили «360», что не слышали ни ругани, ни криков.

«Ничего не слышали. Пришел полицейский, и все. Сказали, что произошло убийство», — сказала одна из жительниц дома.

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Никаких криков она не слышала и заявила, что всю ночь стояла тишина. Шум из квартиры, где произошло убийство, и раньше не замечали. Ее слова подтвердила другая соседка.

Преступление произошло в однокомнатной квартире дома в микрорайоне Сортировочном, сообщило ГУ МВД России по Свердловской области. По предварительной информации, парень и девушка поссорились из-за ревности. Сначала они около часа громко выясняли отношения, случилось убийство. Оперативники изъяли орудие преступления. «Известиям» сообщили в Следкоме, что 16-летний парень написал явку с повинной, его задержали.