Свидетель заявил о севшем в машину Ефремова мужчине

Один из свидетелей со стороны защиты в деле о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова дал показания в суде. Он заявил, что перед аварией в машину актера сел «высокий мужчина в бейсболке».

На слушании в Пресненском суде выступил Теван Бадасян, сообщило РИА «Новости». Мужчина пошел вечером 8 июня за сигаретами в магазин в Плотниковом переулке, когда увидел незнакомца.

«Мужчина сравнялся с автомобилем Jeep Grand Cherokee. <…> Человек сел на заднее сиденье, ни впереди, ни за рулем не было никого вообще», — рассказал свидетель защиты. Он добавил, что было около 22:00. Номер иномарки Бадасян точно не запомнил. Только назвал госзнаки «блатными».

Мужчина не заметил, кто сел на место водителя и как уехал внедорожник. С адвокатом Эльманом Пашаевым свидетель, по его словам, связался сам и предложил дать показания. В комментариях одного блогера Бадасян писал о том, что видел, еще 21 июня. Переписка на этот счет завязалась только 30 числа.

По информации суда, у свидетеля нет регистрации в Москве. Сам он уверяет, что живет в отелях. И в данный момент снимает номер в гостинице на Покровке. Мужчина отказался назвать прокурору номер продавца сигарет, который продолжал торговлю во время самоизоляции, чтобы «не подставлять человека».

Сам Ефремов на заседании заявил, что никогда не садился за руль пьяным, и попросил у суда исполнить его «последнее желание».

ДТП с участием Михаила Ефремова произошло в центре Москвы. В материалах дела указано, что пьяный артист на своем джипе протаранил фургон, которым управлял Сергей Захаров. Водитель грузовика скончался в больнице от полученных травм. Ефремова обвинили в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека, и поместили под домашний арест. Актер своей вины не признал.