Незнакомка украла у мужчины в Перми миллион долларов из номера отеля

В Перми постоялец отеля заявил, что девушка, с которой он познакомился накануне, украла у него из номера миллион долларов (порядка 75,3 миллиона рублей) наличными. Мужчина рассказал «360», что обнаружил пропажу рано утром.

Ринат Мурасов проснулся в своем номере в отеле на улице Фонтанной в 05:00. Он заметил, что его новая знакомая уже испарилась. А с ней исчезли и деньги.

«Девушки нет, с которой мы выпивали. И у меня пропали наличными миллион долларов», — сказал постоялец.

Мужчину спросили, почему он хранил такую большую сумму в наличных в гостиничном номере. По его словам, он занимается благотворительностью и помогает людям в сложных финансовых ситуациях.

«Эти деньги предназначались, ну, для людей. Я могу любому купить квартиру, машину, дачу. Ну, то есть делаю людей счастливыми», — объяснил он.

Мужчина написал заявление в полицию. В МВД по Пермскому краю сообщили «360», что уже начали проверку.

Сайту Rifеу.ru Ринат рассказал, что даже не помнит имени той девушки. По его словам, знакомство произошло случайно — он услышал, как две женщины в соседнем номере веселились, напросился к ним и узнал, что они отмечают чей-то развод. Потом вернулся к себе. Соседки из-за чего-то поругались, и одна из них пришла к нему. По его словам, она забрала не только деньги, но и пояс от халата и полотенце.