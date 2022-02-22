Молодого человека заподозрили в совращении двух подростков в московском метро. По данным РЕН ТВ, он склонил школьников к интимным отношениям за деньги.

По данным канала, подозреваемый познакомился с несовершеннолетними на станции «Ясенево» вечером 20 февраля. За половой акт с ним молодой человек пообещал заплатить подросткам по тысяче рублей.

В отношении него возбудили уголовное дело за «Развратные действия, совершенные без применения насилия лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста». Обстоятельства преступления выясняются. Максимальная санкция по статье — лишение свободы на три года.

По данным правоохранителей, до этого подозреваемый отправлял подросткам сообщения с интимными предложениями.

Ранее в преступлениях сознался педофил из Орловской области. На протяжении 20 лет он не только растлевал, но и убивал детей. Всего на счету мужчины — четыре убийства, изнасилование и пять случаев насильственных действий сексуального характера. Орловцу грозит пожизненное заключение.