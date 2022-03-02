Незапертую машину угнали в Новом Уренгое

Житель Нового Уренгоя обратился в полицию с заявлением о том, что у него угнали автомобиль. Ситуация произошла в феврале 2022 года. Об этом сообщило «Ямал-Медиа» со ссылкой на пресс-службу УМВД ЯНАО.

Следователи установили, что пострадавший оставил свой автомобиль открытым во дворе. При этом в замке находились ключи зажигания. Машину заприметил вахтовик из Омской области, который ранее уже отбывал срок. Спустя время полицейским удалось задержать злоумышленника. Он полностью признал свою вину. Теперь мужчине грозит до пяти лет колонии.